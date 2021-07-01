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Прокуратура проверит ремонт красноярской дороги после жалобы Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Прокуратура проверит возможные нарушения при ремонте дороги к поселку Боровое в Лесосибирске Красноярского края после обращения жительницы к президенту России на ежегодной прямой линии, сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о возможных нарушениях при ремонте дорожного полотна к поселку Боровое и ненадлежащем рассмотрении обращений органами местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Жители города пожаловались президенту на дорогу в поселок Боровое Лесосибирска, которую из-за неправильного ремонта теперь подтапливает. Вода продолжает пребывать с каждым днем. Администрация города при обращении жителей не дала ответа.

«Совершенно очевидно, что это явная ошибка тех, кто строил эту дорогу. Обязательно с губернатором Александром Уссом переговорю, посмотрим что можно сделать. Средства соответствующие есть, уверен, что и в регионе есть. Если нужно, мы, конечно, поддержим из федеральных источников, но вопрос ваш решим», — сказал Путин.

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Красноярск #ЧП #Происшествия
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