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Ревакцинация и вакцинация переболевших началась в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Повторная вакцинация против коронавирусной инфекции, а также вакцинация уже переболевших COVID-19 началась в регионах России, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

«Минздрав России утвердил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19". В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», — говорится в сообщении.

Привиться или ревакцинироваться гражданин может любым вакцинным препаратом, зарегистрированным в стране. При этом в случае выявления у пациента в ходе введения первой дозы серьезных нежелательных явлений, при желании и при отсутствии противопоказаний, может быть осуществлена замена вакцины на другую, при ее наличии, приводит ТАСС рекомендации Минздрава.

Ревакцинация или вакцинация после болезни спустя полгода рекомендуется пока в России не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, такой период называется «экстренная вакцинация».

После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета можно осуществить переход на «рутинную вакцинацию» в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или ревакцинации.

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