Красноярская ГИБДД показала на видео эволюцию служебной машины

Управление ГИБДД по Красноярскому краю показало один из видеороликов, снятых к 85-летию службы, на нем показана эволюция служебной машины инспекторов от советской до современной.

«Ежедневно мы будем размещать короткие видеоролики о связи двух времен: прошлого и будущего, чтобы ненадолго переместиться во времени, когда у сотрудников не было информационных возможностей и автоматизированной техники, но были люди, готовые в любых условиях выполнять свой служебный долг и приносить пользу обществу», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

История службы ГАИ-ГИБДД начинается с 3 июля 1936 года, когда Совет Народных комиссаров СССР утвердил «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочие-крестьянской милиции СССР». Основной задачей Госавтоинспекции было и остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах.