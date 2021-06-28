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Новый ГОСТ сделает хлеб дороже

Источник:
«Коммерсант»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза вызовет удорожание хлеба, следует из письма Российского союза пекарей.

Авторы документа обратили внимание на широкую трактовку термина «хлебопекарная продукция», в новом ГОСТе, который включает хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты.

Сейчас в Налоговом кодексе такого определения нет. После вступления ГОСТа в силу пекари могут лишиться льготного НДС в 10%. В результате финансовая нагрузка на отрасль вырастет на 22 миллиарда рублей, что неизбежно повлияет на стоимость хлеба, отмечается в письме.

Правительство при этом объясняет появление нового ГОСТа большим количеством продукции, которая вводит покупателей в заблуждение. По версии чиновников, для производителей, которые выпекают хлеб традиционным способом, налоговая нагрузка не увеличится.

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Экономика #Торговля #Деньги
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