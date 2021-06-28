Экс-глава Тувы поселился в юрте в ожидании ПЦР-теста

Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что живет в юрте во дворе дома в ожидании ПЦР-теста на коронавирус, чтобы исключить заражение своих родных.

Кара-оол, руководивший Республикой Тыва 14 лет, занял должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с госорганами и общественностью. Экс-глава республики сообщил, что прилетел из Москвы на родину, но в столице «очень непростая ситуация» с коронавирусом.

«Прибыл оттуда, где набирает обороты третья волна пандемии. Пока не получу результаты ПЦР-теста, который сдал по прилету, заходить домой не буду. Перекантуюсь в юрте, который давно у меня стоит во дворе дома, как должно быть у наследника кочевников и сейчас, как раз использую ее по назначению», – написал Кара-оол в соцсетях.

Кара-оол уже болел коронавирусом, о своем заражении он сообщил в конце прошлого года.