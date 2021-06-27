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Обязательную вакцинацию ввели в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Постановление об обязательной вакцинации от коронавируса подписано в Бурятии, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора в воскресенье. Прививать будут медиков, работников социальной сферы, сферы услуг, студентов, жителей старше 65 лет и другие группы населения.

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Республике Бурятия расценивается как неблагополучная. Темп прироста заболеваемости возрос с 22 мая, когда прирост за сутки составил 16%, а в последующие дни увеличился до 59%», – прокомментировал главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Медики установили, что чаще коронавирусом болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых в структуре общей заболеваемости составляет 69%.

«Отмечается рост числа заболевших лиц, которые активно посещают общественные места и пользуются общественным транспортом. Поэтому нами было принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать эпидситуацию по новой коронавирусной инфекции в республике», – сказал Ханхареев.

Обязательной вакцинации подлежат:

  • работники медицинских, образовательных организаций,
  • работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),
  • работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),
  • работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),
  • служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),
  • работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),
  • работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),
  • работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),
  • студенты,
  • жители старше 65 лет.

Привиться от коронавируса должны до 1 сентября не менее 60% сотрудников организаций. Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.

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