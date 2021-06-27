Обязательную вакцинацию ввели в Бурятии

Постановление об обязательной вакцинации от коронавируса подписано в Бурятии, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора в воскресенье. Прививать будут медиков, работников социальной сферы, сферы услуг, студентов, жителей старше 65 лет и другие группы населения.

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Республике Бурятия расценивается как неблагополучная. Темп прироста заболеваемости возрос с 22 мая, когда прирост за сутки составил 16%, а в последующие дни увеличился до 59%», – прокомментировал главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Медики установили, что чаще коронавирусом болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых в структуре общей заболеваемости составляет 69%.

«Отмечается рост числа заболевших лиц, которые активно посещают общественные места и пользуются общественным транспортом. Поэтому нами было принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать эпидситуацию по новой коронавирусной инфекции в республике», – сказал Ханхареев.

Обязательной вакцинации подлежат:

работники медицинских, образовательных организаций,

работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),

работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),

работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),

служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),

работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),

работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),

работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),

студенты,

жители старше 65 лет.

Привиться от коронавируса должны до 1 сентября не менее 60% сотрудников организаций. Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.