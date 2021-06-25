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Водителя электросамоката в Красноярске арестовали на 10 суток

Источник:
Sibnet.ru
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Пьяный водитель электросамоката отсидит 10 суток из-за того, что не имел прав управления там мощным транспортным средством, сообщает УГИББД по Красноярскому краю.

Сотрудники красноярского полка ДПС на улице Рокоссовского заметили мужчину, который двигался на электросамокате, технические характеристики которого соответствуют категории «М» — мощность 350 Ватт.

41-летний житель краевого центра никогда не обучался вождению и не получал водительское удостоверение. В ходе разговора инспекторы ДПС заметили у мужчины поведение, не соответствующее обстановке. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался.

В отношении нарушителя был собран административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста.

Электросамокат, двигатель которого мощностью большее 250 Ватт, относится к транспортным средствам категории «М» — мопедам, при управлении которыми нужно иметь водительское удостоверение и руководствоваться ПДД для водителей.

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Красноярск #ЧП #ДТП
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Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!
Sibnet.Ru