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Инспектор ДПС погиб в ДТП в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Инспектор ДПС на служебном «УАЗ» съехал в кювет и наехал на препятствие, его напарник на пассажирском сидении — погиб, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что в четверг вечером инспекторы ДПС преследовали группу мотоциклистов, не выполнивших законные требования об остановке. Затем инспекторы съехали в кювет и врезались в препятствие в Тогучине Новосибирской области.

В результате происшествия пассажир – инспектор дорожно-патрульной службы погиб. Водитель служебного автомобиля с травмами был доставлен в больницу. Следователи и полиция проводят проверки.

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Новосибирск #ЧП #ДТП
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