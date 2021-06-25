Инспектор ДПС погиб в ДТП в Новосибирской области

Инспектор ДПС на служебном «УАЗ» съехал в кювет и наехал на препятствие, его напарник на пассажирском сидении — погиб, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что в четверг вечером инспекторы ДПС преследовали группу мотоциклистов, не выполнивших законные требования об остановке. Затем инспекторы съехали в кювет и врезались в препятствие в Тогучине Новосибирской области.

В результате происшествия пассажир – инспектор дорожно-патрульной службы погиб. Водитель служебного автомобиля с травмами был доставлен в больницу. Следователи и полиция проводят проверки.