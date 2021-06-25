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Дело мэра Томска
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Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Восемь свидетелей выступят в томском суде по делу Кляйна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Томска

Очередное заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна пройдет в Советском районном суде в пятницу, 25 июня. Планируется пригласить восемь свидетелей, сообщили защитники главы города в Telegram-канале.

Накануне состоялось заседание, на которое были приглашены пять представителей управления Роспотребнадзора по Томской области.

Обсуждался вопрос установки санитарно-защитных зон ОАО «Томское пиво». По версии следствия, Кляйн дал указание создать эту зону, чтобы помешать местному бизнесмену Аминову построить жилые дома.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, мэр превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Тема: Дело мэра Томска
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Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

RS1981

Учитывая новость торговые отношения между Белорусией и РФ скоро выйдут на новый уровень...))))
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