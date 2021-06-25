Восемь свидетелей выступят в томском суде по делу Кляйна

Очередное заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна пройдет в Советском районном суде в пятницу, 25 июня. Планируется пригласить восемь свидетелей, сообщили защитники главы города в Telegram-канале.

Накануне состоялось заседание, на которое были приглашены пять представителей управления Роспотребнадзора по Томской области.

Обсуждался вопрос установки санитарно-защитных зон ОАО «Томское пиво». По версии следствия, Кляйн дал указание создать эту зону, чтобы помешать местному бизнесмену Аминову построить жилые дома.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, мэр превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.