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Количество домашних животных в квартире ограничат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить нормативы по количеству домашних животных в квартирах, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

«Предусмотреть полномочие федерального органа исполнительной власти по установлению нормативов количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении в многоквартирном доме», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает внести изменение, устанавливающее требование обязательной регистрации животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также станет сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.

Кроме этого, в документе в целях обеспечения безопасности населения предлагается не допускать нахождение без намордника и поводка собак вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

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Жизнь #Звери #Законы
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