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Тима Белоруссиких выпустил новый трек «Под звездопадом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © belorusskih.love, instagram.com/belorusskih.love

Новая песня Тимы Белорусских «Под звездопадом» понравилась его преданным поклонникам, которых после ухода артиста из лейбла стало в разы меньше.

Скандал между Белорусских и лейблом Kaufman Distribution еще не завершен, вторые планируют лишить артиста прав на его популярные песни, но Белорусских уверен в своих силах и выпускает собственные треки. Судя по отзывам в комментариях, творчество певца нашло отклик у его преданных поклонников.

Пользователи Instagram написали, что трек «Под звездопадом» — совершенно новый по звучанию и сильно отличается от популярных хитов артиста, благодаря которым он прославился.

После того, как лейбл забрал аккаунт Тимы Белорусских с миллионом подписчиков, певец завел новый, на который подписались 111 тысяч человек. Зато из почти 450 комментариев к новому треку нет ни одного негативного.

Сейчас поклонники творчества Белорусских ждут выхода следующего трека, который будет называться «Маршрутка».

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