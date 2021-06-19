Тима Белоруссиких выпустил новый трек «Под звездопадом»

Новая песня Тимы Белорусских «Под звездопадом» понравилась его преданным поклонникам, которых после ухода артиста из лейбла стало в разы меньше.

Скандал между Белорусских и лейблом Kaufman Distribution еще не завершен, вторые планируют лишить артиста прав на его популярные песни, но Белорусских уверен в своих силах и выпускает собственные треки. Судя по отзывам в комментариях, творчество певца нашло отклик у его преданных поклонников.

Пользователи Instagram написали, что трек «Под звездопадом» — совершенно новый по звучанию и сильно отличается от популярных хитов артиста, благодаря которым он прославился.

После того, как лейбл забрал аккаунт Тимы Белорусских с миллионом подписчиков, певец завел новый, на который подписались 111 тысяч человек. Зато из почти 450 комментариев к новому треку нет ни одного негативного.

Сейчас поклонники творчества Белорусских ждут выхода следующего трека, который будет называться «Маршрутка».