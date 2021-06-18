Бабушка выпала на ходу из автобуса в Новосибирске

Бабушка выпала из автобуса, когда стартанул с остановки с открытыми дверями, женщину доставили в больницу, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В 21.25 водитель автобуса, предположительно 15 маршрута, двигался со стороны площади Калинина, по Красного проспекту, в сторону площади Ленина, на остановке общественного транспорта «Заельцовская», начал движение с открытыми дверями.

В результате 84-летняя бабушка выпала из автобуса, ударилась головой об бордюрный камень. С травмой головы бабушку доставили в больницу.