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#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Ученый в Приангарье предложил ввести ограничения для непривитых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Людей, не вакцинированных против коронавирусной инфекции, можно ограничить в передвижениях и посещении мест массового скопления, чтобы обезопасить остальных, предложил завкафедрой инфекционных болезней ИГМУ Игорь Малов во время прямого эфира.

Ученый объяснил, что, по его мнению, непривиые люди не должны находиться в барах, ресторанах, кафе и других местах массового скопления, а также свободно перемещаться. Помочь в этом может сертификат прививок.

«Сертификат легко сканировать и определить, когда был вакцинирован человек, какой вакциной. И человек имеет право на нормальную жизнь. Тот, кто не имеет антител и не прошел вакцинацию, должен быть ограничен в передвижениях среди населения, среди города», — отметил Малов и добавил, что это только его мнение.

По словам медика, одной из причин появления третьей волны коронавируса в России явилось массовое перемещение людей внутри области и за ее пределы с наступлением лета. Увеличилось число контактов и, соответственно, заражений. К тому же вирус мутировал, и человек стал чувствительнее к нему, а сейчас им тяжело болеют и молодые люди.

Среди всех пациентов, которые сейчас находятся в больнице и наблюдаются на дому – 99% не вакцинированы, объяснил Малов. Из общего числа заразившихся только 20 человек получили до этого вакцину, и болезнь у них протекает в легкой форме.

Тема: Коронакризис
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Иркутск #Здоровье #Новости COVID19
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