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Отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который исключил обязанность автовладельцев предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО.

Поправки исключают из закона о безопасности дорожного движения и организации страхового дела норму о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО. Они вступят в силу 22 августа 2021 года.

«Не будет липовых документов, не будет липовых техосмотров, тем более, что реального контроля и нет, и невозможно проконтролировать со стороны страховых компаний, был техосмотр или нет. Страховым компаниям тоже жизнь облегчится», — говорил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Авто #Автоправо #Законы
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Топ комментариев

fargus

«И об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», — указал Путин. Он то, вообще никаким боком....

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....
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