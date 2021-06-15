Отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который исключил обязанность автовладельцев предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО.

Поправки исключают из закона о безопасности дорожного движения и организации страхового дела норму о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО. Они вступят в силу 22 августа 2021 года.

«Не будет липовых документов, не будет липовых техосмотров, тем более, что реального контроля и нет, и невозможно проконтролировать со стороны страховых компаний, был техосмотр или нет. Страховым компаниям тоже жизнь облегчится», — говорил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.