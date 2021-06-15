Сибирское ноу-хау для очистки вод от нефти передадут в Европу

Томские ученые передадут в Ригу право на использование ноу-хау, связанного с технологией «Аэрощуп» для очистки донных отложений водоемов от нефти и нефтепродуктов.

Разработка томских ученых, доказавшая эффективность в РФ, не имеет мировых аналогов. Право на использование технологии передадут в рамках лицензионного соглашения, подписанного с компанией PurOceans Technology, сообщила пресс-служба ТГУ во вторник.

Компания планирует производство усовершенствованного прототипа в Латвии и демонстрацию эффективности технологии в одном из европейских портов.

«Передача ноу-хау дает возможность компании использовать технологию в странах ЕС и всего мира, кроме РФ. В России применять данный инструмент для очистки водных объектов может только ТГУ», – прокомментировал директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев.

Помимо соглашения о лицензионном использовании есть решение о том, что вуз будет сопровождать внедрение ноу-хау. Это принесет университету свои дивиденды.