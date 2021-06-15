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Сибирское ноу-хау для очистки вод от нефти передадут в Европу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Томские ученые передадут в Ригу право на использование ноу-хау, связанного с технологией «Аэрощуп» для очистки донных отложений водоемов от нефти и нефтепродуктов.

Разработка томских ученых, доказавшая эффективность в РФ, не имеет мировых аналогов. Право на использование технологии передадут в рамках лицензионного соглашения, подписанного с компанией PurOceans Technology, сообщила пресс-служба ТГУ во вторник.

Компания планирует производство усовершенствованного прототипа в Латвии и демонстрацию эффективности технологии в одном из европейских портов.

«Передача ноу-хау дает возможность компании использовать технологию в странах ЕС и всего мира, кроме РФ. В России применять данный инструмент для очистки водных объектов может только ТГУ», – прокомментировал директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев.

Помимо соглашения о лицензионном использовании есть решение о том, что вуз будет сопровождать внедрение ноу-хау. Это принесет университету свои дивиденды.

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Технологии #Наука #Гео #Недра и ТЭК
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fargus

«И об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», — указал Путин. Он то, вообще никаким боком....

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....
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