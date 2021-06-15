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Набиуллина заявила об ударе инфляции по бедным россиянам

Источник:
«Российская газета»
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Фото: premier.gov.ru / CC BY 4.0

Сильнее всего инфляция, которая продолжает расти в России, бьет по наименее защищенным гражданам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Семьи с низкими доходами тратят все большую часть средств на товары первой необходимости. Высокая инфляция усиливает неравенство, снижает социальную защищенность, ухудшает положение большинства семей», — цитирует «Российская газета» Набиуллину.

Поэтому, по ее словам, главная задача ЦБ сейчас — «как можно быстрее нормализовать темпы прироста цен, сбив инфляционные ожидания и не позволяя раскручиваться инфляционной спирали».

Из-за увеличенного инфляционного давления на экономику и кошельки граждан и бизнеса Банк России активно повышает ключевую ставку - теперь она составляет 5,5% годовых, а новое ее повышение может состояться уже в июле.

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Топ комментариев

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...
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