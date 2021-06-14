Раскрыт срок выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания Microsoft на конференции Electronic Entertainment Expo 2021 показала геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 «Heart of Chernobyl» и назвала дату выходу игры.

Релиз состоится 28 апреля 2022 года на Xbox Series и на ПК (в игровых онлайн-магазинах Steam, EGS и Microsoft Store), а также в Xbox Game Pass, сервисе Microsoft, предоставляющем доступ к библиотеке игр по подписке. Предзаказ игры был запущен в день показа геймплея, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу игрового подразделения Microsoft.

В ролике игрокам показали болота из «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», тизер новой фракции, город Чернобыль-2, расположенный недалеко от Припяти, а также новый датчик под названием Гилка. В трансляции появился и Сергей Григорович, создатель серии.

В конце марта, отмечая 25-летие GSC Game World, представители студии продемонстрировали новые детали S.T.A.L.K.E.R 2. Разработчики показали костюмы фракций, оружие и конструктор, позволяющий настроить внешний вид NPC. Первый тизер геймплея игры был презентован в конце 2020 года.

Первая часть популярной серии от украинской студии GSC Game World — «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» — вышла в 2007 году. В 2008 и 2009 годах студия выпустила продолжения — «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо» и «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти».