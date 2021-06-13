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Россию заподозрили в хищении данных по делу рейса MH-17

Источник:
Volkskrant
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Фото: © OSCE

Хакерская группа Cozy Bear, якобы связанная со Службой внешней разведки России, сумела проникнуть в систему полиции Нидерландов в 2017 году, когда велось расследование гибели в 2014 году рейса MH17 над Украиной, пишет нидерландская газета Volkskrant.

Взлом не был замечен полицией, но обнаружился благодаря информации Службы безопасности (AIVD). Вторжение хакеров привело к «большой панике» в правоохранительных органах Нидерландов, сообщает газета со ссылкой на свои источники. Официальные власти отказались подтвердить или опровергнуть информацию.

Источники сообщили, что взлом произошел с нидерландского IP-адреса сервера полицейской академии. «Следы хакеров были найдены в нескольких местах»,— сообщает Volkskrant со ссылкой на четыре источника.

Неизвестно, смогли ли хакеры получить доступ к какой-либо информации, имеющей отношение к расследованию по MH17, или какую информацию они могли получить, отмечает Volkskrant.

Пассажирский самолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств.

Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ). Россия неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, указывая на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.


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Uynachalnica

Святая невинность - ни о чем то он не знает.

jeryakob

Спасибо, что не сказал что Герой зарабатывает намного больше ,чем средний класс в россии -...

Алекс555

Например медикам и учителям. Это вообще хамство.

лачинов

Вряд ли допустят такое укрепление. Но даже если это и произойдет, то на ценах розницы это никак не отразится....
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