Россию заподозрили в хищении данных по делу рейса MH-17

Хакерская группа Cozy Bear, якобы связанная со Службой внешней разведки России, сумела проникнуть в систему полиции Нидерландов в 2017 году, когда велось расследование гибели в 2014 году рейса MH17 над Украиной, пишет нидерландская газета Volkskrant.

Взлом не был замечен полицией, но обнаружился благодаря информации Службы безопасности (AIVD). Вторжение хакеров привело к «большой панике» в правоохранительных органах Нидерландов, сообщает газета со ссылкой на свои источники. Официальные власти отказались подтвердить или опровергнуть информацию.

Источники сообщили, что взлом произошел с нидерландского IP-адреса сервера полицейской академии. «Следы хакеров были найдены в нескольких местах»,— сообщает Volkskrant со ссылкой на четыре источника.

Неизвестно, смогли ли хакеры получить доступ к какой-либо информации, имеющей отношение к расследованию по MH17, или какую информацию они могли получить, отмечает Volkskrant.

Пассажирский самолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств.

Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ). Россия неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, указывая на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.