Россию заподозрили в хищении данных по делу рейса MH-17

Хакерская группа Cozy Bear, якобы связанная со Службой внешней разведки России, сумела проникнуть в систему полиции Нидерландов в 2017 году, когда велось расследование гибели в 2014 году рейса MH17 над Украиной, пишет нидерландская газета Volkskrant.
Взлом не был замечен полицией, но обнаружился благодаря информации Службы безопасности (AIVD). Вторжение хакеров привело к «большой панике» в правоохранительных органах Нидерландов, сообщает газета со ссылкой на свои источники. Официальные власти отказались подтвердить или опровергнуть информацию.
Источники сообщили, что взлом произошел с нидерландского IP-адреса сервера полицейской академии. «Следы хакеров были найдены в нескольких местах»,— сообщает Volkskrant со ссылкой на четыре источника.
Неизвестно, смогли ли хакеры получить доступ к какой-либо информации, имеющей отношение к расследованию по MH17, или какую информацию они могли получить, отмечает Volkskrant.
Пассажирский самолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств.
Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ). Россия неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, указывая на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.
UynachalnicaСвятая невинность - ни о чем то он не знает.
jeryakobСпасибо, что не сказал что Герой зарабатывает намного больше ,чем средний класс в россии -...
Алекс555Например медикам и учителям. Это вообще хамство.
лачиновВряд ли допустят такое укрепление. Но даже если это и произойдет, то на ценах розницы это никак не отразится....