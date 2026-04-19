Эксперт объяснил бесследное исчезновение семьи Усольцевых

Бесследно пропавшая во время турпохода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края семья Усольцевых могла провалиться между скалами, считает гид по Белогорью Алексей Исиченко.

«Я хорошо знаю эту местность. Они могли, первое, провалиться между скал, подвернуть ногу, упасть. Это объясняет, что никаких следов семьи не найдено. Скал там много. Второй вариант: они просто могли заблудиться и дезориентироваться, потерять силы. Паника возникла и все», — сказал ТАСС Исиченко.

По его словам, «троп там очень много, заблудиться в горно-таежной местности, еще и с учетом высотности, легко».



Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. С тех пор о них ничего неизвестно. Масштабные поиски пока не дали результата.

Ранее стало известно, что красноярские спасатели по заявке следователей возобновили поиск семьи Усольцевых.