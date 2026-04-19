Эксперт объяснил бесследное исчезновение семьи Усольцевых

ТАСС
Бесследно пропавшая во время турпохода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края семья Усольцевых могла провалиться между скалами, считает гид по Белогорью Алексей Исиченко.

«Я хорошо знаю эту местность. Они могли, первое, провалиться между скал, подвернуть ногу, упасть. Это объясняет, что никаких следов семьи не найдено. Скал там много. Второй вариант: они просто могли заблудиться и дезориентироваться, потерять силы. Паника возникла и все», — сказал ТАСС Исиченко.

По его словам, «троп там очень много, заблудиться в горно-таежной местности, еще и с учетом высотности, легко».

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. С тех пор о них ничего неизвестно. Масштабные поиски пока не дали результата.

Ранее стало известно, что красноярские спасатели по заявке следователей возобновили поиск семьи Усольцевых.

Еще по теме
Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых
Актер-иноагент Смольянинов получил 8 лет по делу о фейках
Выживший в Охотском море Пичугин заслушал приговор за гибель родных
Экс-муж блогера Лерчек получил семь лет за отмывание денег
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России
Президент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии пригрозил США восстанием Латинской Америки
Глава европейской дипломатии Кая Каллас
МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы Каллас
Магнитная буря
Землю накрыла слабая магнитная буря
Кремль
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
61
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
33
Эрдоган пригрозил Израилю войной
30
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
28
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
25
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России