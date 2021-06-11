Создан «невозможный» квантовый микроскоп

Международный коллектив ученых представил квантовый микроскоп, способный разглядеть невидимые ранее клеточные структуры. Открытие способно совершить революцию в науке.

Производительность световых микроскопов ограничена уровнем случайного шума, который создают элементарные частицы света — кванты электромагнитного излучения, которые называются фотонами, пишет Nature.

Дискретность фотонов определяет чувствительность, разрешение и скорость оптических приборов. Для оптимизации этих параметров разработчики обычно идут по пути увеличение интенсивности света и замены его источников лазерными.

Исследователи впервые установили, что визуализация может быть улучшена без увеличения интенсивности света, с помощью квантовых фотонных корреляций. Так, с помощью квантовых корреляций можно примерно на треть улучшить соотношение сигнала и шумов.

Разработчики создали установку, представляющую из себя когерентный рамановский микроскоп с субволновым разрешением и ярким квантово-коррелированным освещением, позволяющий визуализировать молекулярные связи внутри клетки.

Такой микроскоп основан на науке о квантовой запутанности, которая обеспечивает улучшенную четкость без разрушения клетки и позволяет видеть мельчайшие биологические структуры, которые в противном случае были бы невидимы.