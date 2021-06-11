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Экс-заммэра Томска Суриков дал показания по делу Кляйна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Бывший заместитель мэра Томска Евгений Суриков в пятницу выступил в Советском районном суде по третьему эпизоду обвинения главы города Ивана Кляйна.

Заместителя Кляйна Евгения Сурикова задержали год назад. По версии следствия, он получил крупную взятку. Вскоре Сурикова уволили из мэрии.

В суде Суриков указал, что прямых указаний действовать в интересах «Томского пива» он не получал, обсуждавшиеся с Кляйном вопросы по не выходили за рамки его обычной служебной деятельности. Бывшему заммэра неизвестно о преференциях, которые получило «Томское пиво» от выполнения им поручений главы города, сообщили адвокаты Кляйна в своем Telegram-канале.

Свидетель также подтвердил, что ОАО «Томское пиво» в период его работы фактически руководила жена мэра Галина Кляйн.

«Защита считает, что состав преступления по третьему эпизоду отсутствует: нет доказанных фактов управления предприятием, также нет и второго обязательного признака объективной стороны инкриминируемого Кляйну преступления – предоставления льгот и преимуществ организации», – сообщили адвокаты.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, мэр превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

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