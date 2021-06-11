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Футбол начинается: успей сделать прогноз!

Источник:
Sibnet.ru
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Конкурс футбольных прогнозов открыт на Sibnet.ru в рамках освещения чемпионата Европы. От участников не требуется никаких вложений. Все что нужно для победы — своевременно сохранять свои прогнозы на счет предстоящих матчей и немного удачи.

Призы получат те, кто наберет наибольшее количество баллов за угаданные исходы матчей, а также участники, выбранные случайным образом.

На групповом этапе за точно угаданный счет начисляется 7 баллов. За угаданного победителя и разницу голов, ничью — 4 балла. Только за победителя — 2 балла.

На стадиях 1/8, 1/4 баллы за верные прогнозы утроятся. То есть за точно угаданный счет будет начисляться уже 21 балл, за угаданного победителя и разницу голов, ничью — 12 баллов, только за победителя — 6 баллов. В 1/2 чемпионата баллы увеличатся в пять раз, а в финале — в шесть раз.

Важно не забывать, в спортивных конкурсах прогнозов принято учитывать счет по итогам основного времени и овертайма (без серии пенальти). 

Для прогнозов на странице Конкурса прогнозов всегда доступны четыре ближайших матча чемпионата, если уже известны соперники и время игры. Сохраненные прогнозы можно редактировать, но не позднее, чем за 10 минут до начала матча. Время начала игр указано по московскому времени.

Призы для участников Конкурса предоставлены провайдером Ростелеком. В их числе премиальные гаджеты и сувениры. Это умная колонка с помощником «Марусей», беспроводные наушники, умные кружки, бутылки, весы и подарочные наборы. 

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Топ комментариев

ERMOL33

Согласен, платить просто так это бред и в очередной раз подтверждает то что в управленцах сидят настоящие...

PRoSpekt

Бог с ними с фондами, но тогда дворцы на рублевке, гостиницы в Черногории, дворец в Геленджике, квартиры...

Удавиков

очередной предвыборный популизм, неужели есть ещё люди, которые ведутся на это враньё

velam

А может надо проверить на интеллект тех кто это придумал.
Sibnet.Ru