Футбол начинается: успей сделать прогноз!

Конкурс футбольных прогнозов открыт на Sibnet.ru в рамках освещения чемпионата Европы. От участников не требуется никаких вложений. Все что нужно для победы — своевременно сохранять свои прогнозы на счет предстоящих матчей и немного удачи.

Призы получат те, кто наберет наибольшее количество баллов за угаданные исходы матчей, а также участники, выбранные случайным образом.

На групповом этапе за точно угаданный счет начисляется 7 баллов. За угаданного победителя и разницу голов, ничью — 4 балла. Только за победителя — 2 балла.



На стадиях 1/8, 1/4 баллы за верные прогнозы утроятся. То есть за точно угаданный счет будет начисляться уже 21 балл, за угаданного победителя и разницу голов, ничью — 12 баллов, только за победителя — 6 баллов. В 1/2 чемпионата баллы увеличатся в пять раз, а в финале — в шесть раз.

Важно не забывать, в спортивных конкурсах прогнозов принято учитывать счет по итогам основного времени и овертайма (без серии пенальти).

Для прогнозов на странице Конкурса прогнозов всегда доступны четыре ближайших матча чемпионата, если уже известны соперники и время игры. Сохраненные прогнозы можно редактировать, но не позднее, чем за 10 минут до начала матча. Время начала игр указано по московскому времени.

Призы для участников Конкурса предоставлены провайдером Ростелеком. В их числе премиальные гаджеты и сувениры. Это умная колонка с помощником «Марусей», беспроводные наушники, умные кружки, бутылки, весы и подарочные наборы.