На кого повлияет полное солнечное затмение?

Полное солнечное затмение пройдет в четверг, 10 июня 2021 года. Астрологи рассказали, что принесет этот день, на кого он сильнее всего повлияет, и как правильно вести себя во время затмения.

Кольцеобразное затмение Солнца будет видно вечером в четверг. Его максимальная фаза ожидается в 17.40 по новосибирскому времени (13.40 мск). Среди астрологов и эзотериков затмения считают непростым, а порой и опасным временем. В эти дни стоит быть максимально осторожными.

«Затмения не приносят никакого зла. Они проявляют то важное, что мы должны видеть и с чем должны взаимодействовать», – считает астролог Наталья Анисимова.

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По ее словам, день затмения Солнца – действительно важный, но не в негативном ключе. Наоборот, он может сказать началом периода позитивных перемен.

Влияние затмения уже началось – оно начинает действовать примерно за две недели до небесного явления, тем более что мы находимся в коридоре затмений – периоде между солнечным и лунным. Длиться влияние затмения может до года, считают астрологи.

По словам астролога Оксаны Лозан, на день затмения и ближайшие несколько после него не стоит планировать никаких важных дел. В идеале их начало лучше отложить хотя бы на полторы недели.

Также важно снизить физическую активность, даже если кажется, что энергии полно. А вот уборка дома в этот день лишней не будет.

«В день затмения не надо загадывать желания, делать карту мечты, а вот наметить цели – можно. И мечтать можно о том, каким человеком вы бы хотели стать! Закрыли глаза – представили и забыли об этом. В любое время, не надо подгадывать миг затмения, если что», – посоветовала Лозан в Instagram.

Чего ждать от затмения:

будут возвращаться старые знакомые, которые могут внести ясность;





всплывет старая информация, которую мы упустили и не использовали;





то, на что мы ориентируемся и какие знания используем, определит наши ближайшие полгода;





если мы будем полагаться на предметный анализ, а не на интуицию и ощущения, мы проиграем.

Что же делать? Менять мировоззрение от «Хорошо там, где нас нет» на «Хорошо там, где я есть», написала Наталья Анисимова в Instagram. Понять, что жизнь происходит здесь и сейчас, именно мы влияем на нее.

Астролог также составила список тех, на кого сильнее всех повлияет солнечное затмение. Это люди, рожденные в периоды:

С декабря 1950 по апрель 1951 года

С октября по ноябрь 1955 года

С февраля по июль 1956 года

С марта по июль 1964 года

С февраля по март, с июля по август, а также декабрь 1965 года

С июня по ноябрь 1969 года

В декабре 1973 года

С сентября по декабрь 1974 года

В январе 1975 года

С мая по сентябрь 1983 года

В марте и июне 1984 года

С июня по декабрь 1988 года

С июня по декабрь 1992 года

С января по март и с августа по сентябрь 1997 года

С января по март 1998 года

С октября по декабрь 2001 года

С января по март и с октября по ноябрь 2002 года.

«Затмения не всегда дают явные внешние события. Их задача помочь вам встать на свой путь и перестать жить заблуждениями. Пока ничего не будет ясно. Через две недели смотрите, что проявилось и на что вам указывает пространство. К чему все движется, узнаете уже в начале осени», – предупредила астролог.