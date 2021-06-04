Врачам и парикмахеру разрешили приходить к мэру Томска Кляйну

Советский районный суд Томска в пятницу разрешил, чтобы к мэру Ивану Кляйну приходил парикмахер, но самому главе города пока нельзя покидать дом, чтобы ходить по врачам.
Суды по громкому делу начались в конце мая, их не раз
откладывали из-за состояния здоровья обвиняемого. Очередное заседание
состоялось в четверг, его трансляция велась в Telegram-канале «За Кляйна».
Адвокаты попросили разрешить Кляйну, чтобы к нему домой
приходил парикмахер, суд пошел им навстречу. Также к мэру допускают врачей, но
защитники попросили раз в неделю ему ездить в больницу самому.
«Для разрешения ходатайства наобходимо заслушать мнение
медицинских специалистов … В удовлетворении ходатайства защите отказать. При
этом необходимо напомнить, что право на посещение врачей на дому сохраняется», –
сказал судья.
По просьбе Кляйна суд сделает запрос в медицинское
учреждение о необходимости посещения им врачей, также будет сделан запрос во
ФСИН, чтобы понять, сможет ли служба контролировать мэра в медучреждении.
Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия,
мэр, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», дал указание своей подчиненной внести
сведения о наличии санитарно-защитной зоны вокруг объекта компании, чтобы не
дать перевести землю из производственно-коммунальной зоны в зону
общественно-жилого назначения, чтобы помешать бизнесмену Аминову строить на
этой территории жилье.
Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного
также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в
предпринимательской деятельности. Мэру провели две операции в НИИ онкологии. После
этого суд изменил Кляйну меру пресечения с ареста на домашний арест, чтобы
находиться в клинике, а не в СИЗО. После выписки главе города разрешили
отправиться домой.
-Керя-В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.
UynachalnicaЦитатаПутин в ответ отметил, что не играет, а только делает вид, что умеет это делать. - неплохо он так...
BumBumBumЗачем нам гимн, флаг и герб? Главное наши спортсмены круглую сумму в карман положили. В следующий чемпионат...
UynachalnicaКуда же ты смотришь, это же ты за все отвечаешь?!