Врачам и парикмахеру разрешили приходить к мэру Томска Кляйну

Советский районный суд Томска в пятницу разрешил, чтобы к мэру Ивану Кляйну приходил парикмахер, но самому главе города пока нельзя покидать дом, чтобы ходить по врачам.

Суды по громкому делу начались в конце мая, их не раз откладывали из-за состояния здоровья обвиняемого. Очередное заседание состоялось в четверг, его трансляция велась в Telegram-канале «За Кляйна».

Адвокаты попросили разрешить Кляйну, чтобы к нему домой приходил парикмахер, суд пошел им навстречу. Также к мэру допускают врачей, но защитники попросили раз в неделю ему ездить в больницу самому.

«Для разрешения ходатайства наобходимо заслушать мнение медицинских специалистов … В удовлетворении ходатайства защите отказать. При этом необходимо напомнить, что право на посещение врачей на дому сохраняется», – сказал судья.

По просьбе Кляйна суд сделает запрос в медицинское учреждение о необходимости посещения им врачей, также будет сделан запрос во ФСИН, чтобы понять, сможет ли служба контролировать мэра в медучреждении.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, мэр, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», дал указание своей подчиненной внести сведения о наличии санитарно-защитной зоны вокруг объекта компании, чтобы не дать перевести землю из производственно-коммунальной зоны в зону общественно-жилого назначения, чтобы помешать бизнесмену Аминову строить на этой территории жилье.

Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Мэру провели две операции в НИИ онкологии. После этого суд изменил Кляйну меру пресечения с ареста на домашний арест, чтобы находиться в клинике, а не в СИЗО. После выписки главе города разрешили отправиться домой.