НАВЕРХ
Актуальная тема
Новая энергетика
Актуальная тема
Новая энергетика
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Cамоочищающиеся солнечные станции создали в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
346 0
Фото: © Пресс-служба КузГТУ

Ученые Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) разработали солнечную мини-электростанцию, которая может менять положение относительно источника света и с помощью специального робота самостоятельно очищается от снега или грязи, сообщила пресс-служба вуза.

Для Кузбасса эта разработка особенно актуальна в связи с необходимостью обеспечения электроснабжением труднодоступных отдаленных поселков, где нет линий электропередач. Протягивать сети электроснабжения туда затратно.

«Солнечные панели автоматически подстраиваются под положение Солнца, включаются и выключаются в зависимости от накопленного количества солнечной энергии. В случае большого загрязнения система запускает робота-очистителя панели, он повышает энергетическую эффективность солнечных электростанций, очищая солнечные панели от снега и грязи», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Введение в эксплуатацию данной наработки позволит сократить расходы на освещение на 30% в среднесрочной перспективе. Разработка может быть применена в работе предприятий ЖКХ, общественных зданий и учреждений. Кроме того, возможен вариант частного использования в рамках дачного поселка или частного дома.

Если обычные солнечные батареи приходится очищать от снега вручную и есть риск их повреждения в процессе, то здесь автоматизированная система сделает все сама с помощью робота. Это позволит солнечным батареям эффективно служить круглый год независимо от температуры и погоды.

Тема: Новая энергетика
Солнечная система зарядки электромобилей заработала в Новосибирске
Россия выделит средства на разработку «зеленого» транспорта
Россия решила занять 20% мирового рынка водорода
Экономисты указали причину всеобщего роста цен на продукты
смотреть все
Кузбасс #Недра и ТЭК #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жара до 35 градусов придет в Иркутскую область
Мать в Приангарье проигнорировала ожоги четырехлетнего сына
Охранника домостроительной компании в Томске убили из-за денег
Платиновый верблюжонок родился в красноярском зоопарке
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
3 июня 16:15
(МСК)
США
Словакия
3 июня 16:15
(МСК)
Швейцария
Германия
Весь календарь
Последние матчи
1 июня 20:15
(МСК)
Россия 6
Беларусь 0
1 июня 20:15
(МСК)
Германия 2
Латвия 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Tavgaj — 99 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 99 баллов
  • Magicc — 97 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Путин объяснил ограничения в использовании маткапитала
Мурашко рассказал о частичном снятии ограничений по COVID-19
Суд оставил Навальному «опасный» статус
Рассчитана минимальная цена каско для Aurus
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
30
Евросоюз предложил Белоруссии деньги за смену власти
30
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
28
Парень, раненный полицейским, умер в новосибирской больнице
21
Полицейский в Новосибирской области случайно подстрелил нарушителя
21
Байден поставит перед Путиным вопрос о правах человека в России
Sibnet.Ru