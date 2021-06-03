Cамоочищающиеся солнечные станции создали в Кузбассе

Ученые Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) разработали солнечную мини-электростанцию, которая может менять положение относительно источника света и с помощью специального робота самостоятельно очищается от снега или грязи, сообщила пресс-служба вуза.

Для Кузбасса эта разработка особенно актуальна в связи с необходимостью обеспечения электроснабжением труднодоступных отдаленных поселков, где нет линий электропередач. Протягивать сети электроснабжения туда затратно.

«Солнечные панели автоматически подстраиваются под положение Солнца, включаются и выключаются в зависимости от накопленного количества солнечной энергии. В случае большого загрязнения система запускает робота-очистителя панели, он повышает энергетическую эффективность солнечных электростанций, очищая солнечные панели от снега и грязи», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Введение в эксплуатацию данной наработки позволит сократить расходы на освещение на 30% в среднесрочной перспективе. Разработка может быть применена в работе предприятий ЖКХ, общественных зданий и учреждений. Кроме того, возможен вариант частного использования в рамках дачного поселка или частного дома.

Если обычные солнечные батареи приходится очищать от снега вручную и есть риск их повреждения в процессе, то здесь автоматизированная система сделает все сама с помощью робота. Это позволит солнечным батареям эффективно служить круглый год независимо от температуры и погоды.