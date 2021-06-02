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Ученые воссоздали облик древних воинов с плато Укок

Источник:
Sibnet.ru
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Облик пазырских дяди и племянника
Фото: © Реконструкция Дмитрия Позднякова

Новосибирские ученые воссоздали лица древних воинов с плато Укок в Горном Алтае, похороненных там более двух тысячелетий тысяч лет назад, сообщает издание «Наука из первых рук».

В 1990 году на плато Укок в Горном Алтае на одном из курганов могильника Ак-Алаха-1, в большом склепе, заполненном льдом, археологи обнаружили останки двух тел, лежащих в лиственничных колодах. Судя по богатому набору вооружения, включающего луки, щиты, кинжалы и чеканы, сопровождавших умерших в загробный мир, это были воины. А останки девяти коней указывали на высокий социальный статус.

Вопреки традициям тела не были мумифицированы, но на основе изучения скелетов один из погребенных был признан зрелым мужчиной, а второй – юной девушкой. 

Хотя ученых удивила необычная для девушки массивность некоторых костей, все же меньший размер оружия, косичка на голове, миниатюрное зеркало, а также найденные рядом раковины каури – символы женской плодовитости, указывали, что это – останки женщины. Но молекулярно-генетический анализ показал, что это не амазонка, а юноша.

Антропологам удалось воссоздать лица людей, которые были похоронены на плато Укок более двух тысячелетий тысяч лет назад. Вероятно, пазырыкцы, погребенные в кургане состояли в отдаленном родстве (вероятно, дядя и племянник). Судя по чертам их лица, они относились к европеодиам.

Ученые выясняют, как строилось общество пазыркцев, но ясно, что оно было многонациональным.

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