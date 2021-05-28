Основного свидетеля допросили по делу мэра Томска Кляйна

Второе судебное заседание по делу мэра города Ивана Кляйна прошло в Томске, прокурор допросил основного свидетеля – бизнесемна Аминова, сообщили адвокаты Кляйна в своем Telegram-канале в пятницу.

«На протяжении трех часов суд слушал показания основного свидетеля обвинения Аминова Р. Х., который был допрошен прокурором», – написали защитники.

По данным следствия, мэр, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», дал указание своей подчиненной внести сведения о наличии санитарно-защитной зоны вокруг объекта компании, чтобы не дать перевести землю из производственно-коммунальной зоны в зону общественно-жилого назначения. По версии СК, Кляйн сделал это, чтобы помешать бизнесмену Аминову строить на этой территории жилые дома.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Мэр Томска находился в СИЗО, но перенес две операции в НИИ онкологии, поэтому суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.