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Необычная Луна: что принесет майское полнолуние с затмением?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: claudiadea131 / Attribution License
Полнолуние 26 мая совпадает с затмением. Из-за тени Земли Луна будет иметь оранжево-красный оттенок, поэтому это небесное явление называют «кровавым». Астрологи рассказали о сакральном значении необычного полнолуния и дали советы – как вести себя в этот день.

В небе 26 мая будет не просто полная Луна, а суперлуние. Так называют полнолуние, когда спутник приближается на максимальное расстояние к Земле и выглядит с нее особенно крупным.

Майское суперлуние совпадет с лунным затмением. Момент наступления полнолуния – 14.14 мск 26 мая 2021 года, затмение произойдет с с 12.45 до 15.53 мск.

Гороскоп затмения

«Затмение состоится в знаке Стрельца. Это время приобретения опыта, мудрости и новых знаний. Больше читать и учиться в этот период очень рекомендуется», – написала в Instagram астролог Вероника Привалова.

По словам астролога, в день затмения важно:

  • Избегать ссор;
  • Не начинать новых дел, проектов;
  • Держать под контролем чувства и эмоции, «не делать из мухи слона»;
  • Быть терпимее к странным людям с необычными просьбами – в этот день такие могут активизироваться.

Астролог Гуля Шойбек согласна, что в период после затмения и полнолуния стоит уделить максимум внимания обучению, интеллектуальному труду.

По ее прогнозу, в день полнолуния наступает важный период в жизни Стрельцов, Близнецов, Дев и Рыб. Астролог предупреждает, что полная Луна сопровождается повышенным эмоциональным фоном, и для представителей этих знаков – особенно. 

Что принесет необычный день 26 мая всем знакам Зодиака, на своей странице в соцсети рассказала таролог Анна Рева.

Овнам и Весам представятся отличные шансы получить новые ценные знания или передать эти знания дальше. Разрешатся вопросы с документами, получением диплома. Актуализируются вопросы образования, общения, налаживания контактов, поиска экспертов и авторитетов, перемещений и поездок. Кто-то решится на переезд.

У Тельцов и Скорпионов решатся ситуации, связанные с доходом, наследством. Одобрят кредит, найдутся инвесторы или появятся новые выгодные возможности для вложения средств.

Близнецам и Стрельцам можно ждать ситуаций, связанных с отношениями. Возможно судьбоносное знакомство, которое перерастет в брак, либо пришла пора расстаться с отношениями, которые давно себя изжили.

Ракам и Козерогам можно ожидать ситуаций, связанных с исполнением долга, ответственной работой, жертвенностью, здоровьем. Обострится интуиция, развеются иллюзии. Важно обратить внимание на сны. Также наступит хороший момент, чтобы распрощаться с любыми зависимостями.

Львам и Водолеям затмение даст шанс войти в новый коллектив, научиться работать в команде. Актуальными станут вопросы дружбы и любви, кому-то предстоит раскрывать свои таланты, творческий потенциал. Могут открыться возможности для зачатия ребенка.

Девам и Рыбам нужно будет решать вопросы, связанные с родителями, семьей, родовыми сценариями, домом. Станет ясно, что в приоритете, карьера или семья.

Ритуал на затмение

Еще один эзотерик под Instagram-ником «Цыганка Ляля» посоветовала ритуал, который можно сделать в момент затмения:

  1. Нужно зажечь свечу любого цвета, но обязательно спичками, а не зажигалкой;
  2. Поставить перед собой миску с водой;
  3. Взять лист бумаги и ручку;
  4. Сесть напротив свечи и написать на листе все, чего хочется достичь в течение года: конкретные желания и четкие временные рамки;
  5. Затем взять коробок спичек: 1 спичка — 1 желание;
  6. Спичками нужно чиркать о коробок и в момент, когда они загораются, быстро загадывать желание, после каждого говорить: «Желаю на благо себе и всему миру»;
  7. Спички нужно бросить в миску с водой;
  8. Водой вместе со спичками полить комнатные растения. Если их нет, выйти на улицу и полить любое дерево.

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Отношения #Оракул #Космос
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