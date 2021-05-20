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Крупнейший в Сибири ледовый дворец открыли в Кемерове

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Правительство Кузбасса

Ледовый дворец «Кузбасс» на 6 тысяч зрителей открыли в Кемерове в четверг. Он был возведен менее, чем за два года, сообщила пресс-служба правительстве региона.

Площадь ледового дворца «Кузбасс» превышает 65 тысяч квадратных метров, что практически в 1,5 раза больше, чем «Енисей Арена» в Красноярске, на 10 тысяч квадратных метров больше ледового дворца «Байкал» в Иркутске и на 9 тысяч квадратных метров больше дворца спорта «Сибирь» в Новосибирске.

На строительство спорткомплекса из областного бюджета выделено 7,6 миллиарда рублей. Спорткомплекс был возведен за рекордные 1 год и 8 месяцев.

В центре «Кузбасса» — многофункциональное ледовое поле для хоккея с мячом, фигурного катания, керлинга, ледовая дорожка на 400 метров для конькобежного спорта. Также внутри оборудованы два игровых зала и зал спортивной гимнастики, отдельный беговой тренировочный зал, 25-метровый бассейн, два тренажерных зала, медико-восстановительный центр для спортсменов.

Ледовый дворец сможет принимать соревнования всероссийского и мирового уровня, организовывать на своей базе тренировочные сборы.

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