Заряд ледяной крупы накрыл Новосибирск

Ледяная крупа выпала в Новосибирске в четверг, 19 мая, многие приняли ее за снег. Подобное явление может повториться, предупредили синоптики.

«Это был заряд ледяной крупы. Это маленькие крупинки, снег все-таки идет хлопьями», – пояснил Sibnet.ru и. о. начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Евгений Тунаев.

По словам синоптика, сейчас на высоте 1,5 километра минусовая температура, около 7 градусов холода. Оттуда падает холодная крупа и не успевает растаять.

«Пока еще может быть (повториться такое явление). Ситуация сохраняется, облака ходят достаточно мощные», – предупредил собеседник.

По его словам, в пятницу в Новосибирской области уже потеплеет, днем до 14-19 градусов выше нуля, в субботу – до 16-21 градусов. Но дожди и грозы в дневные часы еще вероятны.