Медведев допустил введение принудительной вакцинации

Российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в интересах страны требуется ввести обязательную вакцинацию, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«В интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — сказал он.

По словам Медведева, в этом вопросе, с одной стороны, «ценности отдельной жизни», с другой — «защита всего населения». «На эти темы юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы», — добавил он.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. Российские власти неоднократно подчеркивали, что решение о прививке от коронавирусной инфекции граждане принимают добровольно.