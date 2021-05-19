Выступление Манижи лидирует по просмотрам на YouTube Евровидения

Видео с выступления Манижи на полуфинале Евровидения стало самым популярным по просмотрам на YouTube-канале конкурса. Номер России посмотрели 1,2 миллиона пользователей.

В первом полуфинале кроме России выступили еще 15 стран-участниц Евровидения. Организаторы конкурса в режиме онлайн публиковали выступления конкурсантов на свой YouTube-канал. Лидером мгновенно стала Россия, за сутки набрав больше миллиона просмотров. На втором месте по просмотрам Украина, на третьем — Кипр.

Это уже второе достижение Манижи на Евровидении. Видео на песню «Russian Woman» с Национального отбора, прошедшего на Первом канале 8 марта, стало самым популярным среди всех песен этого года на конкурсе, собрав 11 миллионов просмотров.

Второй полуфинал Евровидения пройдет 20 мая, после него дальше пройдут 10 стран. Россия выступит уже в финале, его покажут по Первому каналу 22 мая в 22.00 по московскому времени.