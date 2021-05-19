Выступление Манижи лидирует по просмотрам на YouTube Евровидения

Видео с выступления Манижи на полуфинале Евровидения стало
самым популярным по просмотрам на YouTube-канале конкурса. Номер России посмотрели 1,2 миллиона
пользователей.
В первом полуфинале кроме России выступили еще 15
стран-участниц Евровидения. Организаторы конкурса в режиме онлайн публиковали
выступления конкурсантов на свой YouTube-канал. Лидером мгновенно стала Россия, за сутки набрав
больше миллиона просмотров. На втором месте по просмотрам Украина, на третьем —
Кипр.
Это уже второе достижение Манижи на Евровидении. Видео на
песню «Russian Woman» с Национального отбора, прошедшего на Первом канале 8
марта, стало самым популярным среди всех песен этого года на конкурсе, собрав
11 миллионов просмотров.
Второй полуфинал Евровидения пройдет 20 мая, после него
дальше пройдут 10 стран. Россия выступит уже в финале, его покажут по Первому
каналу 22 мая в 22.00 по московскому времени.