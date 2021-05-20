Последних финалистов Евровидения выберут в Роттердаме

Второй полуфинал Евровидения стартует в Роттердаме в четверг, за выход в большой финал поборются представители 17 стран.

Во втором полуфинале выступят музыканты из Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австралии, Польши, Молдовы, Исландии, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Швейцарии и Дании.

Посмотреть прямую трансляцию второго полуфинала Евровидения можно посмотреть по Первому каналу. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Первый полуфинал прошел 18 мая. Из него в финал прошли участники из России, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Кипра, Швеции, Литвы, Бельгии и Украины. Также в финале выступят страны большой пятерки — Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. И Нидерланды, как страна-победитель конкурса в 2019 году.