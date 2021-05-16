Россия на Евровидении: что ждет Манижу?

Российские артисты предсказывают провал Манижи на Евровидении, а зарубежные исполнители верят в ее победу. Выбор таджикской певицы на европейский песенный конкурс от России вызвал бурю эмоций и обсуждений. Сможет ли Манижа победить на Евровидении в Роттердаме или хотя бы занять достойное место?

Манижа выступит на Евровидении-2021 с песней «Русская женщина». Россия представит свой номер в первом полуфинале, который пройдет 18 мая в Роттердаме. Если певица наберет достаточно баллов, то пройдет в финал. Он состоится 22 мая.

Шансы России на победу в Евровидении

Европейский вещательный союз незадолго до старта конкурса опубликовал прогнозы букмекеров на Евровидение-2021. По этим данным Россия далека от тройки лидеров. Шансы Манижи на победу оценивают всего в 1%, и пророчат ей всего 14 место. Тройка лидеров выглядит так: Франция с шансом на победу в 20%, Италия — 17% и Мальта — 14%.

С другой стороны, после того как в Сети появились кадры с репетиции шоу, выступление Манижи оценили выше других. За песню «Russian Woman» («Русская женщина») Манижи проголосовали 2079 человек, что составило 35,81% всех голосов. На втором месте оказался представитель Литвы The Roop с песней «Discoteque» — 1293 голоса или 22,27%. Тройку замкнула ирландка Lesley Roy с песней «Maps» (15,95%).

Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», шаманка Кажетта предсказала Маниже колоссальный успех, но уже после Евровидения. Само же выступление понравится зрителям, но для проигрыша будут свои причины, считает она.

«Она (Манижа) имеет все шансы на победу, примерно 90%, что она может победить, но все будет делаться для того, чтобы наша страна не выиграла, экономически это невыгодно», — сказала шаманка Sibnet.ru.

Что не так с Манижей

На таджикскую певицу обрушилась волна критики сразу, как только Первый канал объявил итоги национального отбора. Особенно красноречивы оказались представители российского шоу-бизнеса, которые откровенно признали ее будущим неудачником Евровидения.

Например, певец Сергей Лазарев посчитал певицу малопопулярной на международной арене. Якобы этот момент, по его мнению, может сыграть основную роль в ее провале на конкурсе.

Главные претензии российской общественности выдвигаются к песне артистки. Следственный комитет России взял на проверку текст песни «Russian Woman», поскольку посчитали, что она унижает достоинство российских женщин.

Сама Манижа на критику в свой адрес реагирует стойко. В интервью она сказала, что во время выступления она убедит всех недоброжелателей в том, что достойна представлять Россию на международной сцене.

Где и когда смотреть Евровидение

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме 18, 20 и 22 мая. Прямую трансляцию с песенного конкурса будет вести Первый канал. Все прямые включения пройдет в 22.00 (по мск).

Манижа с песней «Русская женщина» выступит в первом полуфинале. Вместе с ней 18 мая за выход в финал поборются исполнители из Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты.

Во втором полуфинале участвуют следующие страны: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

Победители первых отборов будут допущены к финалу, где автоматически будут выступать представители стран «большой пятерки». Это Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. Также в финале страна-победительница предыдущего конкурса — Нидерланды.