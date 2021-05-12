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Стал известен диагноз напавшего на казанскую школу стрелка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Расстрелявший людей в казанской школе Ильназ Галявиев страдает заболеванием мозга, соответствующий диагноз был поставлен молодому человеку в 2020 году, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», — рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, молодой человек неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учете у психиатра или нарколога не состоял. При этом близкие Галявиева последние месяцы отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

Во вторник 19-летний студент открыл огонь в гимназии №175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро находятся в реанимации.

После стрельбы Галявиев сдался полицейским. Выяснилось, что незадолго до атаки на школу он легально купил гладкоствольное ружье. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.

Тема: Нападение на школу в Казани
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