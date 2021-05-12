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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Продавцов в Забайкалье привьют за прилавком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выездные бригады врачей в Забайкалье будут вакцинировать сотрудников торговли и общепита перед началом летнего сезона, сообщил в среду вице-премьер краевого правительства Александр Бардалеев.

В Забайкалье работает 70 стационарных и 15 передвижных пунктов вакцинации. Но большая часть населения получает вакцину в поликлиниках. Но походы к врачу порой неудобны, например, для продавцов или официантов. Краевые власти предложили прививать их прямо за «прилавком».

«Мы пообщались с представителями бизнеса и пришли к выводу, что именно выездные бригады в этой ситуации будут самым удобным решением. Людям не нужно будет для получения вакцины ходить в поликлинику, сидеть в очереди. Мы не остановим и не замедлим рабочий процесс, что очень важно для бизнеса», — объяснил Бардалеев.

В ведомстве отметили, что вакцинироваться персоналу сферы бизнеса важно перед началом летнего сезона. «У нас открылись туристические базы. Там персонал работает весь сезон, уехать в город они не могут. На Ивано-Арахлейские озера тоже отправятся врачебные бригады», — добавил вице-премьер краевого правительства.

Первый компонент вакцины от COVID-19 в Забайкальском крае получили более 130 тысяч жителей, что составляет 28% от планового числа. Вакцина бесплатная, она разрешена для всех, чей возраст превышает 14 лет.

Тема: Коронакризис
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Забайкалье #Новости COVID19 #Здоровье
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