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«Танцы на костях» в честь 9 Мая возмутили омичей

Источник:
Sibnet.ru
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Девушки из омского фитнес-клуба опубликовали видео танцев на батутах в честь Дня Победы. Ролик возмутил пользователей соцсетей, руководство клуба принесло свои извинения.

Видео распространилось по соцсетям в День Победы. В кадре несколько девушек в гимнастерках и лосинах танцуют на батутах недалеко от мемориала. Ролик возмутил местных жителей. «Танцы на костях, в месте, где захоронены погибшие. А они там своими пятыми точками трясут», – написали комментаторы.

После скандала руководство фитнес-клуба принесло в соцсети свои извинения жителям Омска, чьи чувства оно могло задеть.

«Опубликованный ролик ко дню Победы был снят в качестве призыва благодарить наших предков, что в этот день, они нам подарили свободную от фашистского гнета жизнь. Большая часть ролика (на батутах) снималась на входе в парк победы, недалеко от Мемориала воинам омичам, не на самом мемориале … Спортивные батуты на сами мемориалы даже не носили и уж тем более никто там на них не прыгал», – написали в соцсети.

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