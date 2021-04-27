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Локоть извинился за отсутствие перехода на Южной площади

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стройка четвертого моста через Обь лишила новосибирцев перехода на Южной площади. Мэр города Анатолий Локоть сказал, что может только извиниться за неудобства.

Жители Новосибирска пожаловались на отсутствие тротуара на Южной площади рядом с парком «Городское начало». Раньше к набережной можно было пройти по светофору, из-за строительства ни перехода, ни тротуара не осталось, доступ оказался фактически закрыт – пройти можно лишь по обочине.

«Сделать постоянный пешеходный переход достаточно затруднительно и, скорее всего, нет возможности, потому что идет строительство, динамика меняется постоянно, даже схема движения меняется. Приходится только извиниться перед новосибирцами. Просьба воспользоваться другими пешеходными переходами, чтобы попасть на нашу набережную», – сказал Локоть журналистам во вторник.

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Новосибирск #Город
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Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))

DYNAMO7294

Штабы единой россии нужно закрыть по всей стране! По делу о геноциде населения страны!
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