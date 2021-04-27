Локоть извинился за отсутствие перехода на Южной площади

Стройка четвертого моста через Обь лишила новосибирцев перехода на Южной площади. Мэр города Анатолий Локоть сказал, что может только извиниться за неудобства.

Жители Новосибирска пожаловались на отсутствие тротуара на Южной площади рядом с парком «Городское начало». Раньше к набережной можно было пройти по светофору, из-за строительства ни перехода, ни тротуара не осталось, доступ оказался фактически закрыт – пройти можно лишь по обочине.

«Сделать постоянный пешеходный переход достаточно затруднительно и, скорее всего, нет возможности, потому что идет строительство, динамика меняется постоянно, даже схема движения меняется. Приходится только извиниться перед новосибирцами. Просьба воспользоваться другими пешеходными переходами, чтобы попасть на нашу набережную», – сказал Локоть журналистам во вторник.