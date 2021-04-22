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Минздрав Кузбасса представил версию смерти женщины в подъезде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Женщина в Анжеро-Судженске, к которой вызывали «скорую», а почти сразу же после этого обнаружили мертвой в подъезде, отказалась от помощи, рядом с ней находился муж, сообщил Минздрав Кемеровской области.

Жительница Анжеро-Судженска написала в Сети, что увидела возле подъезда женщину в тяжелом состоянии, вызвала скорую помощь, дождалась медиков. Возвращаясь через 10 минут из магазина, она нашла ту же женщину мертвой в подъезде. СК начал проверку инцидента.

По данным Минздрава Кузбасса, во вторник, 20 апреля, на станцию скорой медицинской помощи ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница» поступил вызов от женщины по адресу: ул. Карла Маркса, 8. Там бригада обнаружила женщину, лежащую на крыльце подъезда. От осмотра и оказания медицинской помощи она отказалась. Рядом с женщиной присутствовал мужчина, назвавший себя ее сожителем. Со слов фельдшера, от них исходил выраженный запах алкоголя.

Бригада скорой медицинской помощи помогла ему завести женщину в подъезд и вернулась на станцию. При повторном вызове бригады на тот же адрес, была констатирована смерть женщины, ранее отказавшейся от оказания медицинской помощи.

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