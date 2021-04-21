Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального

Массовые несанкционированные митинги состоялись в среду в крупных городах Сибири. В Новосибирске акция протеста идет уже два часа без задержаний. Митингующие зажгли фонарики в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По оценкам журналистов, на митинге в Новосибирске собралось не менее тысячи человек. Они скандировали лозунги в поддержку Навального и против действующей власти, но массовых задержаний, как на подобных мероприятиях зимой, не было.

В процессе незаконного митинга сотни протестующих зажгли на телефонах фонарики в поддержку Навального, передает корреспондент Sibnet.ru с места событий. Активисты написали в соцсетях, что подобный флешмоб прошел также в Иркутске.

В феврале московский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный – два года и восемь месяцев лишения свободы за нарушения условий испытательного срока. В апреле заключенного перевели в тюремную больницу из-за проблем со здоровьем – сторонники Навального настаивают, что его жизнь в опасности, поэтому вышли на митинги в его поддержку.