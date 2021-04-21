Митинг танцоров: куда делись защитники Навального?

В центре Новосибирска около нуля. Хлопья снега падают на серую грязную плитку. Люди, вышедшие из метро на площади Ленина, останавливаются и смотрят на закрытый ограждениями памятник вождю, бойцов ОМОНа, полицейские машины. С другой стороны, возле Оперного театра, собрались небольшие группы людей, пришедшие поддержать Алексея Навального.

В воскресенье директор ФБК (организация признана иностранным агентом) Иван Жданов и глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков призвали сторонников Навального выйти на митинг 21 апреля в 19.00. Новосибирский штаб оппозиции анонсировал проведение митинга на площади Ленина, несмотря на напоминание властей о незаконности акции.

Нина и Галина — пенсионерки, по их признанию, завсегдатаи новосибирских митингов: «Мы не боимся, мы же не в первый раз». В среду они вышли на площадь чуть раньше намеченного организаторами срока.

— Да, мы пришли на митинг, с целю защитить политзаключенных, в частности, Навального и Платошкина, — начинает бодро перечислять Нина.

— А я нет! Я не за Платошкина! Он не заключенный, я против него! Он какую-то фигню создал, секту! — перебивает ее Галина. Дамы жарко спорят.

— А я за всех политзаключенных! Платошкин мне нравиться! Я поддерживаю Фургала, я поддерживаю Хабаровск, я против пенсионной реформы и против всего того, что нам навязали! — начинает митинговать пенсионерка Нина и вдруг спрашивает. — Но где Бойко? Что-то «движухи» нет.

Политолог Сергей Козлов: «Состав участников митинга — это идеологически ориентированные люди, которые рассматривают выход на улицу как выражение гражданской позиции. Никаких новых участников ожидать не приходится. Скорее состав сократится, поскольку эмоциональный подъем, связанный с возвращением Навального прошел».

Пока пенсионерки спорят, площадь постепенно заполняется людьми. Прохожие останавливаются, садятся на скамейки, к ограждениям походит мужчина с плакатом «Жизнь Навальному».

Через несколько минут вокруг него собираются десятки человек, в основном молодые люди. Достают телефоны и начинают съемку. Но внимание митингующих перехватывают полицейские, пробирающиеся сквозь толпу к человеку с плакатом. Толпа замирает, но телефоны никто не отключает, съемка продолжается.

Полицейские просят мужчину с плакатом предъявить документы, коротко объясняют, что он участвует в несанкционированном мероприятии… и уходят. Толпа взрывается аплодисментами.

Возле входа в Оперный театр тоже много народа. Любопытствующие прохожие переговариваются, смотрят на митингующих, фотографируют собравшуюся толпу.

Парень и девушка стоят возле серой колонны у входа в театр и молча наблюдают за происходящим. Они пришли взять билет на балет, а перед ними разыграли бесплатное представление. «Смешно!», — серьезно и без улыбки бросает девушка.

«Воюю за работодателей»

Другой участнице митинга, 25-летней Анне, происходящее смешным не кажется. Она уже в третий раз приходит на митинг в поддержку Навального в Новосибирске.

«Мне не нравится отсутствие свободы слова, мне не нравится ситуация с Навальным. Никто не должен подвергаться таким ужасным условиям», — горячо объясняет она.

Глава профсоюза «Альянс врачей» (признан иноагентом) и лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева в пятницу опубликовала копию биохимического анализа его крови. Она утверждает, что у заключенного есть вероятность остановки сердца.

Директор центра развития региональной политики Илья Гращенков: «Они же заявляли, что Навальный вот-вот умрет в течение трех дней и три дня как раз истекают 21 апреля. Понятно, что если ты начал развивать эту драматическую составляющую, то значит, надо продолжать и выходить на улицу».

Но вышедшую митинговать Анну беспокоит не только Навальный. Ей не нравится высокая стоимость проезда на общественном транспорте, по этому поводу она тоже готова протестовать.

«Подешевле не могут сделать? Я может, не могу добраться до работы, — подумав секунду, она добавляет. — Мне повезло, мои работодатели полностью за меня и не вышли со мной только потому, что сами за меня на смене стоят, а я за них здесь воюю».

Пока девушка воюет за работодателей, толпа уже пестрит десятками плакатов. Требования — отпустить Навального, не боятся выходить на митинги, не молчать и сопротивляться. Достается от митингующих не только федеральной власти, местные тоже попадают под раздачу.

«Локоть, распылись», — взлетает над головами собравшихся плакат. Люди начинают скандировать: «Свободу Навальному!», «Мы здесь власть!», «Пока мы едины, мы непобедимы!». Одиночные выкрики подхватывают десятки человек. К центру, где собрались самые активные граждане, стягиваются остальные. Выкрики сливаются в единый хор.

Протестующие встают грязными ногами на чистые сидения скамеек, пытаются залезть на фонарные столбы и деревья. Впрочем, активистов быстро оттуда снимают их же товарищи.

Протестующие жалели Навального, но не чистые городские лавочки Фото: © Sibnet.ru

— А сколько здесь людей? — в перерыве между лозунгами обращается женщина к молодому человеку.

— Тысячи четыре, — отвечает он и срывается на крик. – Свободу Навальному!

— Для миллионного города 4 тысячи — непозволительно мало, — вворачивает женщина, дождавшись пока все закончат кричать.

Мимо стоящих митингующих кругами бегает молодой человек с плакатом «Перемен» и колонкой в руках. «Перемен требуют наши сердца», — вторит хрипло из динамика голос Цоя и замолкает вдали. На периферии митинга к концу первого часа протеста все еще спокойно...

«Паша, лучше молчи»

К 20.00 скамейки на площади возле театра заполнены людьми. Кто-то проговаривается, кто-то наблюдает. Дама с собачкой пытается успокоить питомца, вздрагивающего от многочисленных криков и бесчисленных ног, снующих мимо. Собак на митинге немало. В основном они рассредоточились по газонам. С хозяевами, конечно.

«Да, мы мимо шли. Тут митинг. Любопытно», — оправдывается хозяин пса по кличке Шато.

Семейная пара пенсионеров, сидящая на скамейке рядом, зябко кутается в куртки. Они пришли на митинг, но погода не дала постоять дольше. «Мы уже практически домой пошли», — говорят они, внимательно наблюдая за происходящим.

— Я недоволен политикой, — ворчит муж

— Паша, лучше молчи, — увещевает его жена.

— А я считаю, что это неправильно. Много вранья. Нам просто глаза замазывают. Нас хотят загнуть и чтоб не вякали! — настаивает муж.

Они тоже недовольны властью. Им жалко бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который «очень много сделал для людей, я читала». И Навального, конечно. И немного себя — даже не из-за пенсии в 11 тысяч, а почему-то из-за холодных троллейбусов.

«Взяли, сняли печки с троллейбусов. Это правильно? Это по-человечески? А что это такое тогда? Что за произвол? Это же не инженер предприятия решил, а наверху решили и дали указку», — возмущается Павел.

«Все! Валим»

На исходе второго часа стройный хор выкрикивающий лозунги распадается на несколько несогласованных. Одна группа начинает скандировать «Свободу!», вторая настаивает «Долой Единую Россию!».

Через минуту выкрики перемешиваются и сливаются в парадоксальное — «Свободу Единой России». Через несколько секунд еще один лозунг, уже дружно — «Пустите врачей к Навальному!»

Политолог Сергей Комарицын: «В истории был такой пример — американский индеец Леонардо Пелтиер. У него что-то было с глазами, и выдающиеся советские офтальмологи приезжали. И их пустили осмотреть его и лечение провести… допускали врачей иностранных. У нас не пускают даже российских».

Полицейские спокойно ходят среди протестующих, патрулируют периметр. К паре человек с плакатами все же подошли, предупредили об участии в несанкционированных акциях и ушли дальше.

Охрипшие от криков участники зажигают фонарики на смартфонах и с новой силой принимаются кричать. Но от центра толпы к входам метро и остановкам уже потянулись люди.

В сумерках выкрики протестующих прорезал хриплый громкий голос, певший о зеленоглазом такси. Уличный музыкант решил подзаработать. «Не жалейте мелочи», — в перерыве между куплетами просит он.

Городские музыканты решили подзаработать на митинге Фото: © Sibnet.ru

Группа подростков отделилась от товарищей, встала в кружок и тихо завела: «Только мы с конем по полю идем…» Самые активные участники митинга под выкрики «Аквадискотека!» устроили хоровод и танцы.

На лавочке возле метро молодые люди топают ногами, подпрыгивают и поют об уличном денсере. Один, увидев представителей СМИ, косится подозрительно, и, ухмыльнувшись, выкрикивает:

— Мы любим нашего уважаемого Владимира Владимировича Путина!

— Заткнись, — обрывает его второй. — Все! Валим.

В Новосибирске на митинге не задержали ни одного человека.