Полиция пригнала машины и патрули к площади Ленина

Полицейские оцепили памятник Ленину в Новосибирске, на площади стоят автозаки и дежурят патрули, сообщает корреспондент Sibnet.ru с места событий.

На вечер среды, в день послания президента, сторонники оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске запланировали провести несанкционированный митинг в центре города.

По сообщению корреспондента Sibnet.ru, на площади Ленина собралось несколько сотен протестующих. Метро остается открытым, хотя зимой в дни подобных митингов центральную станцию закрывали. Проход к памятнику перекрыт, но люди свободно ходят по площади.

Еще до начала анонсированного времени мероприятия к человеку с плакатом «Жизнь Навальному» подошли полицейские. После короткого разговора они отошли и не стали его задерживать. Другие протестующие аплодировали.

Позже митингующие собрались вокруг человека с плакатом и начали выкрикивать «Мы здесь власть», «Пока мы едины, мы непобедимы», «Свободу!»

В феврале суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше на два года и восемь месяцев лишения свободы. Суд счел, что оппозиционер неоднократно нарушил условия испытательного срока. В апреле заключенного перевели в тюремную больницу из-за проблем со здоровьем – сторонники Навального настаивают, что его жизнь в опасности.