Возбуждено дело о нападении собаки на ребенка в Бердске

Следователи возбудили уголовное дело о нападении собаки на пятилетнего ребенка в Бердске, мальчик получил травмы лица, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, днем 18 апреля в Бердске на пятилетнего ребенка напала собака, хозяин оставил животное без присмотра во дворе. Мальчик с множественными укушенными ранами лица был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии Государственной Новосибирской областной клинической больницы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). За это грозят штрафы или обязательные работы.