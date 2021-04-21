Возбуждено дело о нападении собаки на ребенка в Бердске

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Следователи возбудили уголовное дело о нападении собаки на пятилетнего ребенка в Бердске, мальчик получил травмы лица, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
По данным следствия, днем 18 апреля в Бердске на пятилетнего ребенка напала собака, хозяин оставил животное без присмотра во дворе. Мальчик с множественными укушенными ранами лица был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии Государственной Новосибирской областной клинической больницы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). За это грозят штрафы или обязательные работы.
Иркут 69Перефразируя с чиновного на русский, нас призывают затянуть пояса..
UynachalnicaЦитатачтобы ни один рубль не пропал зря, заявил российский лидер Владимир Путин. - они и раньше никуда...
Grossmeister38rusскоро встане с колен. Главное за ВВП голосуйте
УдавиковПро какую промышленность володин несёт, сам же и причастен к развалу производства в стране.