Новосибирцы назвали самые раздражающие слова в деловом общении

Слова «человечек», «крайний» и «менеджерить», а также выражения «я на колле» и «я вас услышал» больше всего раздражают новосибирцев в деловом общении, выяснила служба исследований HH.ru.

Согласно данным соцопроса, жителей Новосибирской области больше всего раздражают произносимые коллегами слова «человечек», «отфидбечить», «засинкаться», «крайний» (в значении «последний») и «менеджерить».

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В список раздражающих попали также такие слова из делового сленга, как «вкусный (если речь не о еде), «челендж»,«зафиналить», «чекнуть», «токсичный».

Среди самых раздражающих фраз в Новосибирской области лидируют «припарковать вопрос/тему», «референсы в аттаче», «я вас услышал», «я на колле», «голосом поговорить», «все так делают», «у нас есть консерн», «от слова "совсем"», «ретроградный меркурий» (как объяснение рабочих проблем), «с уважением к вам и вашему бизнесу!».