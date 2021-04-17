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Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Обнаженные лыжники и снобуордисты в субботу спустились в купальниках на фестивале Grelkafest в Шерегеше, они установили новый рекорд массовости.

Прохладный апрельский день не смутил участников восьмого по счету спуска в купальниках на горе Зеленая в Шерегеше. 1772 человека приготовили лучшие бикини, чтобы показать сибирский характер. 

Организаторам вновь удалось побить рекорд — в 2019 году с горы съехали 1761 участник, это на 11 человек меньше результата этого года. Вероятно, рекорд попадет в Книгиу рекордов России.

Хотя старт перенесли на час, лыжники и сноубордисты не отказались от своих планов. Они ждали этого события два года, потому что в 2020 году традиционный спуск не состоялся из-за пандемии коронавируса.


Организаторы с особой тщательностью проработали вопрос безопасности участников. В этом году были организованы две сцены, чтобы для танцев и веселья был простор и социальная дистанция.

«Год карантинов и удаленок не сказался на физической форме наших участников. Не отразился он и на красоте девушек, — они по- прежнему в хорошей спортивной форме и готовы к летнему сезону. Особенно приятно что многие из участников в этом году побывали в Шерегеше впервые, “распробовав” его благодаря закрытым границам», – рассказал директор фестиваля GrelkaFest Никита Гирин.

География участников GrelkaFest в этом году представлена исключительно российскими регионами. На фестиваль приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Томска, Хабаровска, Омска, Уфы, Керчи, Благовещенска, Ярославля, Бийска, Сургута, Дудинки, Сочи, Казани и, конечно, из городов Кемеровской области.

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