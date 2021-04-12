Ученые из Сибири создадут батарейки для космоса

Сибирские ученые разрабатывают батарейки, позволяющие преобразовывать в космосе солнечную энергию в электрическую, что позволит облегчить замену элементов питания на космических аппаратах, сообщил директор Института физики полупроводников СО РАН Александр Латышев.

«Поскольку есть электроника, значит, нужна батарейка. Менять батарейки в космосе — не очень удобный вариант... Активно идет разработка фотообразователей, которые преобразуют энергию солнца в электрическую», — объяснил Латышев в ходе пресс-конференции в понедельник.

Он добавил, что сотрудники НИИ ведут разработку и в сфере космической электроники — электроника пригодная для использования на Земле, быстро деградирует в космосе.

«Чтобы решить эту проблему, надо создавать специальную высоконадежную электронику, которая выдерживает тот радиационный фон, который существует в космосе. Мы разработали кремний на изоляторе, который успешно используется для решения таких задач», — сообщил руководитель научно-исследовательского института.