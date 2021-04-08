Новый ректор о новой стратегии СибГУТИ

С октября 2020 года СибГУТИ руководит молодой и энергичный доктор экономических наук Бари Хаиров. И.о. ректора рассказал Sibnet.ru о том, как планирует увеличить доходность вуза, привлечь новые кадры и повысить качество обучения. А также о грандиозных идеях, которые должны привести СибГУТИ к мировой славе в науке и образовании.

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) – один из четырех профильных телекоммуникационных вузов страны, находится в ведомстве Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сам вуз и колледж расположены в Новосибирске, филиалы — в Улан-Удэ, Хабаровске и Екатеринбурге.

— Бари Галимович, Вы пришли в СибГУТИ в октябре 2020 года. Каким увидели вуз на тот момент? Какие были организационные проблемы, научные, в учебном процессе? А что, наоборот, приятно удивило?

— Первое, что я увидел — это сильные традиции и, прежде всего, люди. Здесь есть, с кем работать. Очень сильный потенциал, командный дух.

Но у вуза были слабые связи с филиалами и колледжем телекоммуникаций и информатики; все были сами по себе. Теперь колледж и филиалы наравне с головной структурой в Новосибирске принимают активное участие в жизни университета, участвуют в решении всех вопросов.

Также необходимо было сделать организационные и кадровые преобразования в научной и учебной работе. Сейчас эти направления возглавляют молодые талантливые ученые, идет активизация и оптимизация научной и образовательной деятельности университета.

— А почему Вы решили пойти в связь? Учитывая Ваш опыт, это, как кажется, совсем другая специфика…

— У меня первое образование — экономическое, а второе — прикладная информатика. Я плановик, логист, финансист. Работал чиновником в правительстве Омской области.

Считаю, что руководитель должен обладать экономическими и управленческими компетенциями. Я 15 лет отработал в сфере образования и хорошо знаю, что такое вуз, как в вузе выстраиваются отношения, чему уделять внимание в первую очередь, а что может подождать.

В 2017 году Бари Хаиров защитил докторскую диссертацию на тему «Логистическая интеграция в лесопромышленном комплексе России».

— К вопросу о вашем назначении. Зачем и по чьей инициативе отменили выборы ректора в СибГУТИ?

— Отмена выборов ректора — это решение учредителя. На тот момент это была Россвязь. Минцифры, теперешний учредитель СибГУТИ, не вносила это изменение в устав университета, а просто, после расформирования Россвязи, вступила в права учредителя СибГУТИ с такой формулировкой в уставе.

Если говорить откровенно, мне сейчас было бы выгоднее, если бы состоялись выборы ректора. Почему? Потому что, во-первых, это дает кредит доверия и увеличивает ответственность. Выбирают ведь не рулевого, а тот курс, которым он судно поведет. Во-вторых, от руководителя, прежде всего, ожидают результатов деятельности.

— Каких именно результатов ждут сотрудники?

— Например, в новом подходе к оплате труда. Технический персонал — уборщица, дворник, охранник — начали получать минимальную зарплату по рынку Новосибирской области. Человек должен получать достойное вознаграждение за труд. Если до этого сотрудник получал 12 тысяч рублей, то в этом году уже 24 тысячи рублей, а к 2025 году он будет получать 39 тысяч рублей.

— А зарплата преподавателей изменилась? И как будет меняться в будущем?

— В настоящий момент проводим организационно-штатные изменения. У нас меняется структура вуза, создаются департаменты, факультеты заменяются институтами и подстраиваются под цели Программы развития университета, под кадровые потребности Минцифры и Программы по цифровой трансформации России.

Зарплата во многом будет зависеть от самих преподавателей. Базовая часть будет не ниже минимальной по региону, а премиальная будет формироваться по итогам достижения научно-педагогическими работниками определенных показателей, что соответствует основам системы эффективного контракта.

— Что еще изменилось в СибГУТИ к настоящему моменту?

— Многие введенные изменения привели к определенному порядку внутри вуза. Была разработана стратегия развития вуза до 2025 года и программа достижения обозначенных целей. В стратегии перечислены амбициозные планы развития, включающие серьезные изменения в научной, учебной, организационной работе, социальному обеспечению. И мы активно движемся в этом направлении.

Например, впервые за довольно большой промежуток времени было закуплено компьютерной техники на 30 миллионов рублей и это лишь 30% от требуемого количества. Приобретены серверы на 15 миллионов рублей, мультимедийное оборудование (наушники, микрофоны), необходимые для дистанционного обучения.

Удалось решить лишь часть потребности студенческого общежития в обновлении (приобретены матрасы, кровати, столы, стулья).

Подана заявка на строительство бассейна в рамках реализации программы «Спортивная площадка», проводимой «Единой Россией». Региональное отделение партии поддержало наше начинание, ждем решение федерального уровня.

Не забываем и про позиционирование вуза, как крупного образовательного комплекса — опоры Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в трех федеральных округах России!

Формируется бренд и имидж вуза, поддержка которого была в силу различных причин недостаточной. Например, мы вводим мерч для студентов (брендированная организацией одежда). Определенный дресс-код будет рекомендован и сотрудникам университета.

Активно работаем со школами города и области, рассказываем о направлениях подготовки в СибГУТИ.

Планируем открыть специализированные классы СибГУТИ в школах Ленинского и Октябрьского районов Новосибирска. Это позволит привлечь более мотивированных и подготовленных абитуриентов, окажет существенную поддержку приемной кампании университета.

— Опишите экономическую модель вуза. Какие источники финансирования учебного процесса, содержания и улучшения материальной базы. Откуда средства на научную деятельность?

— Главный принцип финансирования – эффективность бюджетного рубля. На 1 вложенный рубль должно быть получено 1 рубль 20 копеек прибыли. Я готов выслушать любое предложение от студента или сотрудника, если оно будет отвечать таким критериям.

С этим принципом связано введение уже упомянутой системы эффективного контракта, когда научный работник, к примеру, будет получать базовую часть и премию — в зависимости от результата деятельности: числа публикаций, цитирований и других достижений.

— На чем вуз может зарабатывать сам, кроме студентов?

— Есть государственное финансирование, которое направлено на выплату зарплаты, уборку снега и так далее. А есть средства, полученные от приносящей доход деятельности, которые должны быть направлены исключительно на развитие основной уставной деятельности и модернизацию образовательного процесса — это покупка дополнительного оборудования, открытие лабораторий, развитие социальной сферы.

Научная деятельность также приносит доход в виде грантов и совместных НИР. В прошлом году у нас было научно-исследовательских работ на 25 миллионов рублей, в начале этого года — уже заключено соглашений на 22 миллиона рублей по самым разным направлениям.

— Что стало с проектом Сбербанка «Школа 21», который планировали развернуть на площадях СибГУТИ?

— Вместо этого мы заключили соглашение со «Сбербанк Кибербезопасность». От той истории не осталось ничего кроме цифрового следа в интернете.

Сейчас у нас есть другой проект по сдаче помещений в аренду. Мы отремонтируем семь кабинетов и сдадим их в аренду врачам с лицензией — стоматолог, терапевт, психиатр, нарколог, гинеколог. Все это произойдет через конкурсные процедуры.

За счет арендных платежей будем компенсировать лечение сотрудников и студентов. Это выгоднее, чем полисы добровольного медицинского страхования.

— В чем суть нового соглашения со Сбербанком?

— В 2020 году в рамках сотрудничества специалисты Киберцентра Сбербанка провели курс лекций для студентов, обучающихся по направлению «Информационная безопасность», и преподавателей.

В будущем планируется, что студенты смогут проходить практику в банке с дальнейшим их трудоустройством. Направление «Информационная безопасность» у нас одно из наиболее востребованных, и мы можем обеспечить потребности в молодых специалистах крупных предприятий и ориентировать подготовку части студентов на специфику работы в Сбербанке.

— Традиционно, когда приходит новый руководитель и начинает реформы, некоторые сотрудники увольняются. Было ли такое в СибГУТИ?

— У нас еще никто не уволился. Треть сотрудников перестроились — они поняли, что нужно с большей эффективностью работать, показывая результаты. За частью сотрудников мы наблюдаем. С оставшимися – ведем переговоры.

Поощряем только тех, кто готов показать результаты. Выражаться они (результаты) могут и в получении научных грантов, в проведении научно-исследовательских работ, в приеме абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ и тому подобное.

— Вы упомянули цитирование. Какой показатель у вуза сейчас и какого планируете добиться в будущем?

— Средний индекс цитируемости (индекс Хирша, цитирование в авторитетных научных иностранных изданиях) ученых в СибГУТИ сейчас 24. Мой личный индекс 15 — это 700 цитирований.

Повысить индекс можно за счет востребованности. Мы работаем над этим, изучаем мировой опыт и востребованность под потребности мирового уровня цитируемости. Наша цель — войти топ 500 вузов России по этому показателю.

— Какие вообще требования должны предъявляться к сегодняшним преподавателям в сфере ИТ? Кем должны быть эти люди? Чем конкретно подтверждать свои компетенции?

— Преподаватель должен реализовывать политику президента и правительства России.

Его знания, компетенции и разработки должны быть конкурентоспособны на мировом уровне. Кроме того, преподаватель должен соответствовать современным требованиям. У нас нехватка молодых кадров. Это проблема не только нашего университета.

На совете ректоров вузов Новосибирской области, который недавно проходил в СибГУТИ, я сказал, что было прекрасно время романтиков, которые создавали Академгородок, мы должны возродить отечественную науку и придать ей вектор развития. Время требует прикладных исследований, результаты которых можно будет применить на практике.

Для этого мы повышаем квалификацию преподавателей, привлекаем молодых ученых и стараемся удержать своих выпускников магистратуры и аспирантуры.

— Например, предлагаем в течение десяти лет обеспечить их квартирами стоимостью 1,5-2 миллиона рублей. Это будет интересно тем, кто приехал из других регионов и не прочь осесть в Новосибирске. Другим будет выгоднее доплата в районе 30 тысяч рублей в месяц: кандидатам наук до 35-ти и докторам до 40 лет.

Конечно, ведем работу и за пределами нашего вуза — приглашаем молодых ученых из других вузов и городов, специалистов в сфере IT.

— Расскажите подробнее о научной деятельности в СибГУТИ.

— В этом году мы открываем три научно-исследовательские лаборатории. Одна из них — лаборатория исследования и разработки мобильных систем новых поколений (5G), аналогов которой нет даже у госкорпораций, планируется к открытию 17 мая.

Эта лаборатория реализуется на средства гранта в размере 40 миллионов рублей. За 2021-2022 год участники проекта должны будут разработать программное обеспечение базовой станции 5G. Во время исследований, в частности, будут решены проблемы нарезки трафика между абонентами. Станцию 5G под эгидой «Ростехнологий» в 2023 году планируем вывести на рынок.

7 мая мы откроем Киберполигон — площадку, где студенты и сотрудники вуза, в также школьники и воспитанники детских домов, смогут получать дополнительные знания и проводить свои прикладные исследования, тренироваться по CTF (игра по кибербезопасности), киберспорту, участвовать в хакатонах, учиться моделированию, изучать интернет вещей (IoT), искусственный интеллект.

Для этого закупили оборудование, ПО (несколько серверов и около 50 компьютеров) и организовали места для отдыха.

Недавно я был избран сопредседателем Отраслевого совета по подготовке квалифицированных кадров и специалистов в сфере микроэлектроники и информационных технологии. Предложил ректорам вузов и директорам ссузов организовать цифровой университет — одно окно образовательной услуги.

Абитуриент или студент с выходом на один сайт сразу получит несколько услуг. Например, получит квалификацию переводчика, летчика и экономиста с применением дистанционных технологий.

Идея уже получила отклики от университетов городов Казани, Санкт-Петербурга, Москвы и Сибирского Федерального округа.

— Как технически организовано дистанционное обучение в самом СибГУТИ, как пережили коронавирусные ограничения?

— У нас в вузе дистанционным технологиям уже 25 лет, их развитием занимается специализированный учебный центр в структуре СибГУТИ. С началом пандемии для вуза не было никаких проблем в сжатые сроки масштабировать опыт учебного центра на весь университет. Не хватало простых вещей: наушников, микрофонов, веб-камер. Мы это закупили. Все работает, взаимодействие студентов и преподавателей оттачиваем.

Были проблемы с быстродействием нашей электронной образовательной среды, но дополнительная закупка оборудования решила эту проблему.

В настоящий момент у нас смешанное обучение — мы не хотим рисковать здоровьем студентов и преподавателей. За все время пандемии заболевших у нас 0,0001%.

— А качество такого обучения?

— Качество дистанционного образования не ниже обычного, поскольку все под контролем, проблем с этим нет. Если преподаватель не подключился вовремя к началу лекции и практического занятия, например, то это фиксируется и в рамках трудового законодательства засчитывается как прогул, человек получает выговор, замечание.

— Продолжая разговор о научной сфере. Будет участие в каких-то международных проектах?

— У нас сильно направление международной деятельности. Мы ведем переговоры о сотрудничестве с представительствами стран ближнего зарубежья, Ближнего Востока, европейскими странами.

Например, есть договоренность, что Софийский экономический университет за счет средств правительства Болгарии обучит 50 наших магистрантов. После этого они готовы открыть в Софии филиал СибГУТИ.

Также мы планируем открывать так называемые «Русские дома» в Таджикистане, Киргизии, Узбекистане. Будем развивать международную интеграцию образования. Планируем значительно увеличить количество монгольских студентов в нашем филиале в Бурятии. Сотрудничаем с Ираном и Саудовской Аравией по вопросу приглашения на обучение в нашем университете их студентов.

— Вы сказали о спецклассах в школах, более мотивированных абитуриентах. А какие сегодня студенты, в чем их мотивации? Все ли потом могут и должны работать по диплому, в IT?

— У всех студентов есть желание, закончив обучение, получить достойную работу. Кроме материального благополучия, работа по специальности, которую молодые люди получают в СибГУТИ, это современно. Вся наша жизнь завязана на ИТ-технологии, все сидим в телефонах и гаджетах, не отрываемся от ПК.

Современные специальности – это, пожалуй, главное, что привлекает абитуриентов в наш вуз. И это понятно, поскольку они чувствуют свою востребованность на рынке труда.

— Тогда почему не все работают по специальности?

— Понимаете, не у всех хватает терпения «сделать себя», состояться, как специалист. Кругом соблазны, и не все, в силу молодости или каких-то сиюминутных желаний, готовы трудиться и жертвовать элементами «красивой жизни». Так было всегда.

Всегда найдутся желающие пойти работать в кальянные, такси или стать супервайзером. Потом, со временем, придет понимание, что ребята упустили самое важное – профессию, которая могла бы стать целью жизни.

— С одной стороны в стране дефицит IT-специалистов, с другой — низкий процент трудоустройства выпускников. Что вуз должен и может сделать для того, чтобы больше выпускников трудоустраивались?

— СибГУТИ никогда не страдал низким процентом трудоустройства выпускников: по данному показателю мы входим в числе лучших вузов СФО. Но тем не менее, для более тесных связей с будущими работодателями мы вводим новую структуру: создаем научно-образовательные департаменты.

Возглавлять научно-образовательные департаменты будут представители и руководители организаций – партнеров СибГУТИ. Организационно, если партнер — госсструктура, представитель компании будет приглашен на 0,5 ставки. Если партнер — частная организация, то на полную ставку.

В состав научно-образовательного департамента будет включена и учебная кафедра, или если департамент междисциплинарный, то он будет составлен из преподавателей разных кафедр.

СибГУТИ основан в 1953 году. В нем обучается 10,9 тысячи студентов по 27 специальностям высшего образования. В числе основных направлений — «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Радиотехника».

Считаю, что такая модель будет жизнеспособной: наш бизнес-партнер открывает свою научную лабораторию, ставит вузу задачу.

Результат – компания получает пакет исследований и разработку по нужному ему направлению и выпускников с нужными ему компетенциями под реализацию итогов исследования и внедрения разработок. Эта схема предполагает, что бизнес будет получать нужных специалистов, а студенты — гарантированное место работы.

У нас сейчас 18 проектов в рамках департаментов. Это крупные корпорации, среди них компании «Элтекс», «Ростелеком», РТРС, «Основахолдинг», «Космическая связь», «НИПС», Завод Коминтерна, Омский радиозавод имени Попова и другие.