Вьючные лошади пройдут на параде Победы в Туве

Парадный расчет военнослужащих вьючно-транспортного подразделения поучаствует в торжественном шествии в Кызыле в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Управлять вьючными животными будут самые достойные военнослужащие. В программу тренировок включена ежедневная езда верхом, адаптационная подготовка лошадей к необычной обстановке – громкой музыке, скоплению техники и другим особенностям при проведении праздничных мероприятий.
На вооружении вьючно-транспортного подразделения мотострелкового соединения ЦВО стоит более 80 лошадей монгольской породы. Они предназначены для доставки материальных средств, вооружения и боеприпасов в труднодоступные горные районы. Животное способно поднимать груз на вьюках весом до 100 килограммов и совершать суточный переход 25-30 километров.
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