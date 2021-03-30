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Авто несуществующего ведомства попалось полиции Кузбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Молодой человек в Кемерове оклеил кузов автомобиля так, чтобы он походил на транспорт одной из специальных служб России, чем привлек внимание полицейских, оказалось, что водитель уже лишен прав, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские увидели в Сети информацию о необычном автомобиле Chevrolet Niva с нанесенной на кузов цветографической схемой и надписью и решили проверить его. По данным очевидцев, на боку автомобиля крупными буквами было написано «Шкурнадзор». Это отсылка к крупному паблику «ВКонтакте», в котором постят мемы эротического содержания.

Остановленный на одной из улиц 23-летний водитель пояснил, что оклеил авто, чтобы поднять всем окружающим настроение. Инспекторы выяснили, что парень передвигался на автомобиле умершего отца. При этом машина не была зарегистрирована в установленном порядке и не прошла технический осмотр.

У водителя отсутствовали полис автострахования и медицинская аптечка. Более того, мужчина лишен водительского удостоверения за нетрезвую езду, также на нем висят два неоплаченных административных штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей.

Поездка на привлекающем внимание авто будет стоит водителю 1,5 тысячи рублей штрафов по четырем статьям КоАП. Также суд рассмотрит материалы об управлении автомобилем водителем, лишенным такого права: санкции по этой статье — штраф в 30 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.

Фото: © ГУ МВД России по Кемеровской области

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