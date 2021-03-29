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Адвокаты рассказали о самочувствии мэра Томска Кляйна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Томска

Мэра Томска Иван Кляйн после операции чувствует себя лучше и готовится к выступлению в суде, сообщили в понедельник его адвокаты в своем Telegram-канале.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Зимой стало известно, что мэру нужна операция в НИИ онкологии. После этого суд изменил Кляйну мэру пресечения с ареста на домашний арест.

«Иван Григорьевич чувствует себя ощутимо лучше и готовится к выступлению в суде, который состоится 8 апреля, когда он сам и его адвокаты наконец-то смогут открыто отстаивать его позицию», – написали защитники.

Кляйн просил передать «особенные слова благодарности» сотрудникам НИИ Онкологии и клиник СибГМУ. Мэр выразил уверенность в том, что они спасли ему жизнь.

Тема: Дело мэра Томска
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ЧП #Громкое дело #Местная власть
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Uynachalnica

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great_america

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TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))
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