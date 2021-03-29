Адвокаты рассказали о самочувствии мэра Томска Кляйна

Мэра Томска Иван Кляйн после операции чувствует себя лучше и готовится к выступлению в суде, сообщили в понедельник его адвокаты в своем Telegram-канале.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Зимой стало известно, что мэру нужна операция в НИИ онкологии. После этого суд изменил Кляйну мэру пресечения с ареста на домашний арест.

«Иван Григорьевич чувствует себя ощутимо лучше и готовится к выступлению в суде, который состоится 8 апреля, когда он сам и его адвокаты наконец-то смогут открыто отстаивать его позицию», – написали защитники.

Кляйн просил передать «особенные слова благодарности» сотрудникам НИИ Онкологии и клиник СибГМУ. Мэр выразил уверенность в том, что они спасли ему жизнь.